lazio ufficiale la partecipazione di una delegazione al nasdaq biancocelesti presenti i dettagli

La Lazio annuncia ufficialmente la partecipazione di una delegazione al Nasdaq, in occasione della chiusura del mercato di New York. Un evento che sottolinea il ruolo internazionale del club e rafforza la sua presenza nel panorama globale. La partecipazione rappresenta un momento importante per i biancocelesti, consolidando la loro visibilità e il collegamento con il mondo finanziario e sportivo internazionale.

Lazio, c’è la partecipazione di una delegazione al Nasdaq, i biancocelesti sono presenti. Tutti i dettagli e le ultime La Lazio ha ufficializzato la partecipazione di una propria delegazione al Nasdaq, in occasione della chiusura del mercato newyorkese. A suonare la tradizionale campanella sarà Enrico Lotito, come già anticipato dal patron durante la cena di . Calcionews24.com

