Lazio quasi nessuno è incedibile | ecco i primi della lista

La finestra invernale di calciomercato si avvicina, sollevando numerosi dubbi per la Lazio. Con buona probabilità, i biancocelesti dovranno cedere alcuni calciatori principali per rispettare i limiti di bilancio, rendendo quasi tutti i giocatori in rosa cedibili. Ecco i primi nomi che potrebbero lasciare la squadra nel prossimo mercato.

Con buona probabilità la Lazio potrà operare a saldo zero, per cui bisognerà cedere prima: i nomi principali in uscita Il calciomercato si avvia verso l’apertura della finestra invernale, che però è accompagnata ancora a diversi interrogativi per la Lazio. Entro questa settimana il club biancoceleste, che ha presentato i suoi conti, dovrebbe conoscere il suo destino, ovvero se e soprattutto come potrà operare. Nuno Tavares (Ansafoto) – calciomercato.it L’ipotesi più probabile, non ancora confermata ufficialmente anche dallo stesso Lotito ieri sera alla cena di Natale, resta che le operazioni siano a saldo zero, ovvero tanto entra nelle casse dalle cessioni tanto potrà uscire per i nuovi acquisti. Calciomercato.it

