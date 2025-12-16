Lazio protagonista al Nasdaq suonata campana chiusura contrattazioni Enrico Lotito grande orgoglio
La Lazio ha vissuto oggi un evento di grande prestigio partecipando alla cerimonia di chiusura delle contrattazioni del Nasdaq a Times Square, New York. Un momento simbolico che sottolinea l'importanza della società e il suo ruolo nel panorama internazionale. Enrico Lotito ha espresso grande orgoglio per questa occasione, evidenziando il valore di questa partecipazione.
New York, 16 dic. (Adnkronos) - La S.S. Lazio ha vissuto oggi un momento di straordinario valore simbolico e strategico, partecipando alla cerimonia ufficiale di chiusura delle contrattazioni del Nasdaq, presso la sede di Times Square a New York. Un evento storico che colloca la Lazio tra le pochissime società sportive al mondo protagoniste di una cerimonia di questo livello all'interno del principale mercato tecnologico globale, a conferma di un percorso di crescita internazionale che posiziona il Club sempre più all'incrocio tra sport, media, innovazione e finanza. Il Nasdaq, leader mondiale nei mercati finanziari e tecnologici, guarda con crescente interesse alla sport industry, settore in forte evoluzione e ad alta patrimonializzazione. Iltempo.it
