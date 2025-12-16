Lazio Lotito duro | La Lazio è inscalabile i tifosi purtroppo mi dovranno sopportare

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cena di Natale del club, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha espresso la sua posizione sulla solidità della squadra, affermando che la Lazio è inscalabile. Ha inoltre commentato con tono deciso che i tifosi dovranno inevitabilmente sopportarlo, sottolineando la sua determinazione nel guidare il club.

lazio lotito duro la lazio 232 inscalabile i tifosi purtroppo mi dovranno sopportare

© Calcionews24.com - Lazio, Lotito duro: «La Lazio è inscalabile, i tifosi purtroppo mi dovranno sopportare»

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha preso la parola a margine della cena di Natale del club, rilasciando alcune dichiarazioni Claudio Lotito, presidente della Lazio, è intervenuto a margine della cena di Natale del club, soffermandosi su alcuni temi chiave. Le sue dichiarazioni, riportate dal Corriere dello Sport, hanno acceso nuovamente il dibattito: PAROLE – . Calcionews24.com

LAZIO: ORA è FINITA!! - LOTITO deve VENDERE?!

Video LAZIO: ORA è FINITA!! - LOTITO deve VENDERE?!

lazio lotito duro lazioLazio, Lotito duro: «La Lazio è inscalabile, i tifosi purtroppo mi dovranno sopportare» - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha preso la parola a margine della cena di Natale del club, rilasciando alcune dichiarazioni Claudio Lotito, presidente della Lazio, è intervenuto a margine ... calcionews24.com

lazio lotito duro lazioLotito alla cena di Natale: «La Lazio non è in vendita, andiamo a Wall Street». Applaudito solo Sarri - La Lazio, dopo la vittoria a Parma, si è riunita ieri sera per la tradizionale cena di Natale. msn.com