Lazio Lotito duro | La Lazio è inscalabile i tifosi purtroppo mi dovranno sopportare

Durante la cena di Natale del club, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha espresso la sua posizione sulla solidità della squadra, affermando che la Lazio è inscalabile. Ha inoltre commentato con tono deciso che i tifosi dovranno inevitabilmente sopportarlo, sottolineando la sua determinazione nel guidare il club.

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è intervenuto a margine della cena di Natale del club, soffermandosi su alcuni temi chiave. Le sue dichiarazioni, riportate dal Corriere dello Sport, hanno acceso nuovamente il dibattito

