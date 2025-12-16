Lazio a Wall Street | Lotito annuncia lo sbarco a New York

La Lazio si apre a nuovi orizzonti con l'annuncio di un'importante presenza a Wall Street, segnando un passo strategico verso l'internazionalizzazione. Durante la tradizionale cena natalizia, il presidente Claudio Lotito ha condiviso visioni di crescita e ambizioni globali, evidenziando un progetto che va oltre il campo e mira a consolidare il ruolo del club sul palcoscenico internazionale.

La Lazio guarda oltre il campo e lo fa con un messaggio che va ben oltre la cronaca sportiva. Nel corso della tradizionale cena natalizia di squadra, il presidente Claudio Lotito ha colto l'occasione per tracciare una linea di prospettiva nuova, parlando di mercato, ma soprattutto di ambizioni internazionali. Il punto più significativo del suo intervento riguarda New York. Non una tournée, non un evento promozionale qualsiasi, ma Wall Street, uno dei simboli globali della finanza mondiale. Le parole di Lotito e l'annuncio pubblico. Nel suo intervento, Lotito ha spiegato che la Lazio sarà protagonista di un evento altamente simbolico negli Stati Uniti.

La Lazio è pronta a sbarcare a Wall Street, Lotito: "Mio figlio Enrico suonerà la campanella del Nasdaq" - Le parole del presidente della Lazio sull'evento di New York che coinvolgerà il club biancoceleste. msn.com

