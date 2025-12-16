Lavoro Onorato | LaborDì occasione preziosa per i giovani
Lavoro: Onorato elogia LaborDì, definendolo un'opportunità preziosa per i giovani. Durante un'intervista, ha espresso apprezzamento per l'iniziativa, sottolineando l'importanza di promuovere tali programmi a livello nazionale e istituzionale.
(Adnkronos) – "Complimenti a Lidia Borzì e alle Acli. È un'iniziativa stupenda, che dovrebbe essere istituzionalizzata da tutte le amministrazioni d'Italia, ma anche dal governo nazionale. Il fatto che un’associazione così importante dia l'opportunità a tanti giovani di poter incontrare le aziende e iniziare a capire come funziona il mondo del lavoro – visto che . Periodicodaily.com
Lavoro, Onorato: "LaborDì occasione preziosa per i giovani" - È un'iniziativa stupenda, che dovrebbe essere istituzionalizzata da tutte le amministrazioni d'Italia, ma anche dal governo nazionale. adnkronos.com
"Caro Ennio, è grande - lo sai - la riconoscenza per aver onorato il nostro lavoro, per aver dato suono e voce alle nostre parole. La tua Partenope inizia oggi il suo volo. Che il mare e il cielo di Napoli le siano propizi." Guido Barbieri e Sandro Cappelletto libretti - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.