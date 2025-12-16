Lavoro giovanile l’allarme di Ditto | Senza una strategia stabile la Campania perderà i suoi giovani

Il settore del lavoro giovanile in Campania si trova di fronte a una crescente preoccupazione, con il rischio di perdere talenti e giovani studenti. La mancanza di una strategia stabile e riconoscibile mette a rischio il futuro della regione, evidenziando l’urgenza di interventi concreti per sostenere e valorizzare i giovani nel mercato del lavoro.

Il lavoro giovanile in Campania resta al centro del dibattito, ma senza una strategia stabile e riconoscibile. A denunciarlo è Enrico Ditto, imprenditore e attivista della formazione professionale, che parla di politiche frammentate, interventi episodici e assenza di continuità. In vista del 2026, Ditto indica la necessità di poche priorità chiare portate avanti nel tempo, con la formazione come asse portante per costruire occupazione stabile e competenze reali. Secondo Ditto, senza una programmazione pluriennale e una strategia sulle competenze, il lavoro rischia di restare una promessa elettorale che si ripete a ogni legislatura. Ildenaro.it

