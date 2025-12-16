Lavoro giovanile l’allarme di Ditto | Senza una strategia stabile la Campania perderà i suoi giovani

Il settore del lavoro giovanile in Campania si trova di fronte a una crescente preoccupazione, con il rischio di perdere talenti e giovani studenti. La mancanza di una strategia stabile e riconoscibile mette a rischio il futuro della regione, evidenziando l’urgenza di interventi concreti per sostenere e valorizzare i giovani nel mercato del lavoro.

Il lavoro giovanile in Campania resta al centro del dibattito, ma senza una strategia stabile e riconoscibile. A denunciarlo è Enrico Ditto, imprenditore e attivista della formazione professionale, che parla di politiche frammentate, interventi episodici e assenza di continuità. In vista del 2026, Ditto indica la necessità di poche priorità chiare portate avanti nel tempo, con la formazione come asse portante per costruire occupazione stabile e competenze reali. Secondo Ditto, senza una programmazione pluriennale e una strategia sulle competenze, il lavoro rischia di restare una promessa elettorale che si ripete a ogni legislatura. Ildenaro.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Non è una regione per giovani: nel Lazio diminuiscono gli occupati under 34 - Nel 2024 l’occupazione è aumentata dell’1,7%, in misura leggermente superiore alla media nazionale (1,5%). romatoday.it Lavoro, disoccupazione scende al 6% a ottobre: al 19,8% tra i giovani - A ottobre il tasso di disoccupazione scende al 6,0% (- adnkronos.com SETTORE GIOVANILE | I RISULTATI DEL WEEKEND Un fine settimana ricco di soddisfazioni per il vivaio biancazzurro, con tre vittorie importanti che confermano il grande lavoro svolto dal nostro settore giovanile. UNDER 16 Nana Gulino – Gela Calcio - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.