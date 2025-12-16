Lavoro | Boccia ' da Consulta ok salario minimo Calderoli la rispetti anche su Lep'
La Corte costituzionale ha confermato la legittimità della legge sulla definizione del salario minimo approvata dalla Regione Puglia, sottolineando l'importanza di politiche salariali che tutelino i lavoratori. Questa decisione rappresenta un passo significativo nel dibattito sul salario minimo in Italia e apre la strada a possibili sviluppi a livello nazionale.
Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “La decisione della Corte costituzionale dimostra che quella approvata dalla Regione Puglia sul salario minimo è una legge giusta. Il Governo ha tentato di bloccare una norma che garantisce che nei contratti pubblici non si faccia dumping salariale sulla pelle di chi lavora. Il governo ne prenda atto e cambi strada: sarebbe ora che il ministro Calderoli smettesse di impugnare leggi regionali sacrosante e rispettasse la Consulta che lui, con l'inserimento degli articoli sui Lep in manovra, ha raggirato. Noi su questo continueremo la nostra battaglia ma oggi è chiaro che quanto deciso e votato dalla Regione Puglia è stato giusto e corretto. Iltempo.it
