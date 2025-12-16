Lavori ultimati nelle palestre Tendone addio

Sono stati completati i lavori di riqualificazione nelle palestre del centro sportivo comunale di via Deledda, che avevano visto l'installazione di una tensostruttura temporanea per circa quattro mesi. La struttura, presa in prestito dal Comune di Bresso, sta per essere rimossa, segnando la fine di un intervento volto al miglioramento delle strutture sportive scolastiche.

Era stata allestita all'interno del centro sportivo comunale di via Deledda alla fine dello scorso agosto per la contemporanea chiusura, per i lavori di riqualificazione Pnrr, di ben quattro palestre scolastiche: ora, dopo quattro mesi di utilizzo, la tensostruttura di color bianco, che era stata definita "temporanea" e che era stata presa in prestito dal Comune di Bresso per poco più di 10mila euro al mese, sta per terminare la sua funzione. Infatti, dopo la riapertura dell'impianto scolastico della elementare "Enrico Romani" di via don Sturzo a ottobre, si avvicina anche la consegna della palestra della elementare "Papa Giovanni XXIII di via Bologna, che si trova a poche centinaia di metri proprio dal centro sportivo di via Deledda: "Mancano gli ultimi documenti necessari per riaprire la palestra della scuola di via Bologna, dove sono stati eseguiti gli interventi di rinforzo strutturale - spiega il sindaco Simone Cairo -.

