Lavori sulla A8 | le chiusure anche in Brianza

Sulla A8 Milano-Varese, nei prossimi giorni, sono previste chiusure notturne per lavori di manutenzione relativi a Pedemontana Lombarda. Nelle notti di mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre, dalle 21 alle 6, sarà vietato l’ingresso sulla A36 verso Lentate sul Seveso per chi proviene da Varese.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di competenza Pedemontana Lombarda, nelle due notti di mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre, dalle 21 alle 6 sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla A36 Pedemontana Lombarda, verso Lentate sul Seveso.In alternativa, uscire. Monzatoday.it

