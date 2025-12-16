Lavori per lo svincolo Roccella la Lipu denuncia | Centinaia di pini abbattuti tagli che non hanno alcuna ragione

La costruzione del nuovo svincolo Roccella ha portato alla distruzione di centinaia di pini, suscitando forti polemiche. La Lipu denuncia un abbattimento massiccio e ingiustificato di alberi, evidenziando preoccupazioni per l'impatto ambientale e la perdita di biodiversità. La questione solleva interrogativi sulla sostenibilità dei lavori e sulle motivazioni dietro tali interventi.

Centinaia di pini eliminati e altrettanti in corso di abbattimento per la realizzazione del nuovo svincolo Roccella. La Lipu non ci sta e invia una lettera di diffida e chiarimenti all'Anas e al Comune “per chiedere le motivazioni per cui si stanno perpetrando in maniera indiscriminata gli. Palermotoday.it Anas, verso conclusione lavori svincolo Paulilatino sulla 131 - Si avviano alla conclusione i lavori di realizzazione del nuovo svincolo di Paulilatino sulla strada statale 131, in provincia di Oristano. ansa.it Lavori in chiusura allo svincolo per Paulilatino: riaperte le 4 corsie sulla statale 131 - Una prima novità è presente già da oggi, con la riapertura di tutte e quattro le corsie della Carlo Felice. unionesarda.it CONCLUSO Autostrada #A4 Torino-Milano Svincolo uscita chiuso per lavori chiusa uscita per A26 lungo complanare di Santhià in Santhià in direzione Milano dal 15.12.2025 al 16.12.2025 ore 06:00 x.com Viabilità – Avviso agli automobilisti Si segnalano code in uscita allo svincolo di Acireale a causa di lavori in corso in via Cristoforo Colombo . Si consiglia di prestare attenzione, valutare percorsi alternativi e mettere in conto qualche rallentamento . - facebook.com facebook