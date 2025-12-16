Lavori per lo svincolo Roccella la Lipu denuncia | Centinaia di pini abbattuti tagli che non hanno alcuna ragione

La costruzione del nuovo svincolo Roccella ha portato alla distruzione di centinaia di pini, suscitando forti polemiche. La Lipu denuncia un abbattimento massiccio e ingiustificato di alberi, evidenziando preoccupazioni per l'impatto ambientale e la perdita di biodiversità. La questione solleva interrogativi sulla sostenibilità dei lavori e sulle motivazioni dietro tali interventi.

Centinaia di pini eliminati e altrettanti in corso di abbattimento per la realizzazione del nuovo svincolo Roccella. La Lipu non ci sta e invia una lettera di diffida e chiarimenti all'Anas e al Comune “per chiedere le motivazioni per cui si stanno perpetrando in maniera indiscriminata gli. Palermotoday.it

