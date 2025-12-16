Lavori di pavimentazione in autostrada resterà chiuso per una notte un tratto cesenate di A-14

Per consentire lavori di pavimentazione sull'A-14 Bologna-Taranto, un tratto della A-14 in provincia di Forlì-Cesena sarà chiuso nelle notti di mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre, dalle 21 alle 5. La chiusura interesserà il tratto tra Valle del Rubicone e Cesena, in direzione Bologna, per garantire la sicurezza durante le operazioni di intervento.

Sulla A-14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre, con orario 21-5, sarà chiuso il tratto compreso tra Valle del Rubicone e Cesena, verso Bologna.In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Valle del Rubicone.

