Lavoratori allo stremo salari fermi da anni Sciopero nelle cartiere | quattro ore di stop

Il 17 dicembre le cartiere italiane fermeranno le attività per quattro ore, coinvolgendo anche i lavoratori del Trentino. La protesta nasce dalla richiesta di miglioramenti salariali e condizioni di lavoro, in un contesto di salari stagnanti da anni e contratti in scadenza da oltre un anno. La mobilitazione mira a sollecitare una risposta concreta nelle trattative sindacali.

Mercoledì 17 dicembre le cartiere si fermano. Anche in Trentino i lavoratori del settore incroceranno le braccia per quattro ore a fine turno, dando il via a una mobilitazione che punta dritta al cuore della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da oltre un anno. Una scelta. Trentotoday.it SALARI INADEGUATI E CARO BOLLETTE, DE CARLI: «EFFETTI DEVASTANTI PER LA POPOLAZIONE» | 29/08/2022 Lavoratori allo stremo, salari fermi da anni. Sciopero nelle cartiere: quattro ore di stop - Servono aumenti veri dopo anni di inflazione” ... trentotoday.it

