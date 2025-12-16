Lavoratori allo stremo salari fermi da anni Sciopero nelle cartiere | quattro ore di stop

Il settore cartario protesta con uno sciopero di quattro ore previsto per mercoledì 17 dicembre. I lavoratori, in Trentino e altrove, incroceranno le braccia per denunciare salari stagnanti e condizioni di lavoro difficili, portando l’attenzione sulla difficile situazione contrattuale, con il rinnovo scaduto da oltre un anno.

Immagine generica

Mercoledì 17 dicembre le cartiere si fermano. Anche in Trentino i lavoratori del settore incroceranno le braccia per quattro ore a fine turno, dando il via a una mobilitazione che punta dritta al cuore della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da oltre un anno. Una scelta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Video SALARI INADEGUATI E CARO BOLLETTE, DE CARLI EFFETTI DEVASTANTI PER LA POPOLAZIONE 29082022

