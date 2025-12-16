Lautaro-Inter per sempre | si valuta nuovo rinnovo di contratto e sarà quello a vita

Lautaro Martinez, simbolo dell'Inter, ha recentemente rinnovato il suo contratto fino al 2029, consolidando il suo ruolo nel progetto nerazzurro. Con un ingaggio importante, l'attaccante argentino rappresenta il presente e il futuro del club, segnando un impegno duraturo che potrebbe portare anche a un rinnovo a vita.

Il presente e il futuro di Lautaro Martinez parlano nerazzurro. L’attaccante argentino ha rinnovato da poco il proprio contratto con l’Inter fino al 2029, con un ingaggio da circa 9 milioni di euro a stagione, cifra che oggi lo colloca stabilmente al centro del progetto tecnico e societario. Una garanzia che, almeno nell’immediato, mette al sicuro il suo futuro a Milano. Eppure, come sottolinea Il Giorno, lo scenario potrebbe evolversi prima di quanto si pensi. Entro 12-18 mesi, infatti, non è da escludere che le parti inizino a discutere di un nuovo prolungamento. Un rinnovo che avrebbe un significato particolare: potrebbe essere l’ultimo della carriera di Lautaro e quello destinato a legarlo all’Inter fino al ritiro. Ilnerazzurro.it

