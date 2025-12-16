Lautaro Inter numeri da record nel 2025 | quota 30 nel mirino del capitano nerazzurro
Lautaro Martínez, capitano dell'Inter, sta vivendo un 2025 da record con numeri impressionanti. La sua leadership tecnica e la continuità realizzativa hanno contribuito a un rendimento straordinario, spingendo il giocatore verso traguardi importanti. Un anno che sottolinea il ruolo centrale dell'attaccante argentino nel progetto nerazzurro.
Inter News 24 Lautaro Inter, il capitano argentino vive un anno solare straordinario: leadership tecnica e continuità realizzativa che trascinano i nerazzurri. Il 2025 rischia seriamente di diventare uno degli anni più prolifici della carriera di Lautaro Martínez. Il capitano dell’ Inter, attaccante argentino classe 1997 e riferimento offensivo della squadra di Cristian Chivu, ha già raggiunto quota 29 gol nell’anno solare, considerando tutte le competizioni disputate da gennaio a oggi. Un bottino di assoluto livello che certifica il peso specifico del Toro all’interno del progetto nerazzurro. Internews24.com
Lautaro! tutti i numeri da record
