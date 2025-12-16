Laurent campione di vita | Ho preso a pugni il dolore grazie Italia mi hai salvato

Laurent Nimbo, campione regionale di boxe in Emilia-Romagna, ha trasformato un passato di fuga e dolore in una storia di rinascita grazie all’Italia. Dal Camerun a Modena, la sua vicenda testimonia come il coraggio, l’impegno e il sostegno possano cambiare il destino e offrire nuove opportunità. Un esempio di resilienza e speranza.

© Ilrestodelcarlino.it - Laurent, campione di vita: "Ho preso a pugni il dolore, grazie Italia, mi hai salvato" Modena, 16 dicembre 2025 – Dal Camerun a Modena, la storia di Laurent Nimbo, campione regionale di boxe in Emilia-Romagna, che trasforma fuga e dolore in lavoro, famiglia e sport, raccontando un'Italia capace di proteggere e offrire una nuova vita. Il campione regionale di boxe Laurent Nimbo racconta la sua fuga in Italia e il riscatto con lo sport. Video La storia di Laurent arrivato dal Camerun. Ci sono storie che lasciano un segno profondo. Storie di chi attraversa il mondo per salvarsi, fuggendo da guerra e violenza, e trova la forza di ricominciare. Quella di Laurent Nimbo è una di queste.