Laura Pausini svela la tracklist e la data di uscita dell’album Io canto 2

Laura Pausini ha annunciato ufficialmente la tracklist e la data di uscita del suo nuovo album di cover, Io canto 2. L'artista apre i preordini, regalando ai fan l'opportunità di scoprire in anteprima le canzoni che comporranno questo atteso progetto discografico.

Laura Pausini annuncia la tracklist e la data di uscita del nuovo album di cover Io canto 2, da oggi in preorder. Laura Pausini annuncia che uscirà il 6 febbraio 2026 il nuovo album di cover, Io Canto 2, pubblicato per Warner Records Warner Music Italy e da oggi disponibile in preorder nei seguenti formati fisici: cd deluxe (anche in versione autografata), doppio vinile standard (in 3 colori – rosso, perlato, e nero), doppio vinike deluxe, in edizione limitata autografato, in colore argento. La notizia arriva a pochi giorni dall’uscita del primo estratto dell’album, Ritorno ad amare, nuovo singolo scritto e interpretato originariamente da Biagio Antonacci (2001), e pubblicato nella versione di Laura per Warner Records Warner Music Italy su tutte le piattaforme digitali, prodotto e arrangiato da Paolo Carta e la stessa Laura. Spettacolo.eu

Laura Pausini 2024 MIX Grandes Exitos - En Cambio No, Tra Te E Il Mare, Se Fué, Amores Extraños

