L' attività del Coni produce valore per 85 milioni annui

Il Coni presenta il suo nuovo piano strategico, volto a rafforzare il sistema sportivo nazionale. Con un investimento annuo di 85 milioni di euro, il progetto si concentra su quattro pilastri fondamentali: sviluppo dei centri di preparazione olimpica, formazione di tecnici e dirigenti, sostenibilità e valorizzazione dei principi politici che sostengono lo sport.

«Il piano strategico del Coni per un sistema sportivo integrato nel mondo». Così il presidente Buonfiglio (foto) che parla di un piano basato «su 4 direttrici: gli investimenti nei centri di preparazione olimpica esistenti o nella creazione di nuovi, la formazione di tecnici e dirigenti, la sostenibilità e i valori politici». Poi ha aggiunto: «Garantire risorse al Coni significa consentire la partecipazione dell’Italia ai Giochi e assicurare sostegno agli organismi sportivi». «Il finanziamento al mondo sportivo non è una torta insignificante, la riforma del 2018 ha generato un gettito ben oltre il 32%, con sempre maggiori risorse da distribuire al sistema sportivo. Ilgiornale.it

