L'attentatore di Bondi Beach si risveglia dal coma. Spunta video di "un uomo in viola", secondo cittadino eroe

Roma, 16 dicembre 2025 – Si è risvegliato dal coma Naveed Akram, l' attentatore di Bondi Beach ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito dalla polizia nell’ attacco durante la festa ebraica che domenica, in Australia, è costato la vita a 15 persone. Lo ha confermato la polizia citata dal Sydney Morning Herald. Il 24enne era arrivato in ospedale in condizioni critiche domenica sera. Suo padre, il cinquantenne Said Akram, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco da un detective eroe intervenuto durante l'attacco. La polizia aveva precedentemente affermato che Naveed sarebbe stato incriminato una volta ripreso conoscenza. Quotidiano.net

