L’attentatore di Bondi Beach si risveglia dal coma Spunta video di un secondo cittadino eroe

Naveed Akram, l'attentatore di Bondi Beach coinvolto nell'attacco durante una festa ebraica in Australia, si è risvegliato dal coma. L'episodio, avvenuto domenica e costato la vita a 15 persone, ha attirato l'attenzione internazionale. Nel frattempo, un video di un cittadino eroe di Roma è emerso, evidenziando atti di coraggio in momenti di crisi.

Roma, 16 dicembre 2025 – Si è risvegliato dal coma Naveed Akram, l' attentatore di Bondi Beach ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito dalla polizia nell'attacco durante la festa ebraica che domenica, in Australia, è costato la vita a 15 persone. Lo ha confermato la polizia citata dal Sydney Morning Herald. Il 24enne era arrivato in ospedale in condizioni critiche domenica sera. Suo padre, il cinquantenne Said Akram, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco da un detective eroe intervenuto durante l'attacco. La polizia aveva precedentemente affermato che Naveed sarebbe stato incriminato una volta ripreso conoscenza. Ahmed El Ahmed, l'eroe di Bondi Beach: l'uomo che ha fermato l'attentatore