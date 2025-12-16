Latino americano trionfo delle giovani atlete palermitane a Caltanissetta

Le giovani atlete palermitane si sono distinte a Caltanissetta, ottenendo risultati prestigiosi nel torneo di latino americano. Grazie alle performance di Massimo Madonia e Giada Altezza, atleti di livello internazionale, la Sicilia si conferma protagonista nel panorama sportivo di questa disciplina.

Prestigiosi risultati per il latino americano siciliano grazie a Massimo Madonia e Giada Altezza, atleti di alto livello internazionale, reduci da una recente finale in una delle competizioni più importanti al mondo. I due. Palermotoday.it

