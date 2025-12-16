L' associazione tra il mondo dell' autrice di Orgoglio e pregiudizio e quello nato dai romanzi di Julia Quinn? È un grande grandissimo equivoco spiega un saggio

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo esplora l'equivoco tra il mondo di Jane Austen, autrice di capolavori come Orgoglio e pregiudizio, e quello dei romanzi di Julia Quinn, da cui è nata la serie Netflix Bridgerton. Analizza le differenze temporali e stilistiche tra le due autrici, evidenziando come si siano spesso confusi i confini tra due realtà narrative distanti tra loro.

l associazione tra il mondo dell autrice di orgoglio e pregiudizio e quello nato dai romanzi di julia quinn 200 un grande grandissimo equivoco spiega un saggio

© Iodonna.it - L'associazione tra il mondo dell'autrice di Orgoglio e pregiudizio e quello nato dai romanzi di Julia Quinn? È un grande, grandissimo equivoco, spiega un saggio

D a una parte i capolavori di Jane Austen, scritti tra il 1811 e il 1815. Dall’altra, i romanzi di Julia Quinn – che hanno generato la serie tv Netflix Bridgerton –, scritti tra il 2000 e il 2006. Punti in comune: l’ambientazione Regency (l’Età della Reggenza, 1811-1820). Per tutto il resto, e per infinite ragioni, Jane Austen non è Bridgerton (Rogas edizioni): tanto il concetto stava a cuore ad Adalgisa Marrocco che ci ha scritto un saggio. A beneficio degli appassionati di Jane Austen come lei, che troppe volte hanno sofferto, vedendo associare (su giornali, web e tv) la grande scrittrice inglese al fenomeno Netflix. Iodonna.it

Presentazione di Padre e di Due dita d’orgoglio - Bari, Fiera del Levante - 14 sett. 2016

Video Presentazione di Padre e di Due dita d’orgoglio - Bari, Fiera del Levante - 14 sett. 2016

Associazione marchi storici, al via campagna 'Orgoglio d’Italia, insieme' - In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, l’Associazione marchi storici d’Italia lancia la seconda edizione della sua campagna testimonials, pensata per valorizzare, attraverso la voce ... adnkronos.com