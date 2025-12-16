L'articolo esplora l'equivoco tra il mondo di Jane Austen, autrice di capolavori come Orgoglio e pregiudizio, e quello dei romanzi di Julia Quinn, da cui è nata la serie Netflix Bridgerton. Analizza le differenze temporali e stilistiche tra le due autrici, evidenziando come si siano spesso confusi i confini tra due realtà narrative distanti tra loro.

© Iodonna.it - L'associazione tra il mondo dell'autrice di Orgoglio e pregiudizio e quello nato dai romanzi di Julia Quinn? È un grande, grandissimo equivoco, spiega un saggio

D a una parte i capolavori di Jane Austen, scritti tra il 1811 e il 1815. Dall’altra, i romanzi di Julia Quinn – che hanno generato la serie tv Netflix Bridgerton –, scritti tra il 2000 e il 2006. Punti in comune: l’ambientazione Regency (l’Età della Reggenza, 1811-1820). Per tutto il resto, e per infinite ragioni, Jane Austen non è Bridgerton (Rogas edizioni): tanto il concetto stava a cuore ad Adalgisa Marrocco che ci ha scritto un saggio. A beneficio degli appassionati di Jane Austen come lei, che troppe volte hanno sofferto, vedendo associare (su giornali, web e tv) la grande scrittrice inglese al fenomeno Netflix. Iodonna.it

Presentazione di Padre e di Due dita d’orgoglio - Bari, Fiera del Levante - 14 sett. 2016

Associazione marchi storici, al via campagna 'Orgoglio d’Italia, insieme' - In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, l’Associazione marchi storici d’Italia lancia la seconda edizione della sua campagna testimonials, pensata per valorizzare, attraverso la voce ... adnkronos.com

Domenica 14 dicembre, 20.45 Natale da tutto il mondo L’associazione musicale Kirikù, insieme al Coro Armonie Forensi e il gruppo Ukulele propone una serata di viaggi musicali alla scoperta del Natale in tutto il mondo. Presso Teatro San Bortolo - facebook.com facebook