L’associazione Convivi l’autismo Aps dona 435 calendari alle scuole del territorio

L’associazione Con.vi.vi. l’autismo Aps ha donato 435 calendari alle scuole del territorio, coinvolgendo bambini disabili di Monreale, Villaciambra, San Cipirello e Altofonte. Un gesto di solidarietà volto a supportare e sensibilizzare le comunità locali sulla tematica dell’autismo.

L’associazione Con.Vi.Vi. L’Autismo Aps ha donato 435 calendari ai bambini disabili delle scuole di Monreale, Villaciambra, San Cipirello e dell’istituto “Armaforte” di Altofonte. I calendari sono stati regalati da “Perfetti Van Melle”. Il direttivo dell’associazione ha deciso di donare un. Palermotoday.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Oggi, presso il Circolo di Bridge di San Gregorio e con il supporto dell’Associazione Convivium, si è svolto un torneo di bridge organizzato nell’ambito delle attività di formazione-lavoro del nostro Istituto. Alla presenza dei docenti istruttori Pezzino e Tuttobene - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.