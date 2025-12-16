L’associazione Convivi l’autismo Aps dona 435 calendari alle scuole del territorio

L’associazione Con.vi.vi. l’autismo Aps ha donato 435 calendari alle scuole del territorio, coinvolgendo bambini disabili di Monreale, Villaciambra, San Cipirello e Altofonte. Un gesto di solidarietà volto a supportare e sensibilizzare le comunità locali sulla tematica dell’autismo.

L’associazione Con.Vi.Vi. L’Autismo Aps ha donato 435 calendari ai bambini disabili delle scuole di Monreale, Villaciambra, San Cipirello e dell’istituto “Armaforte” di Altofonte. I calendari sono stati regalati da “Perfetti Van Melle”. Il direttivo dell’associazione ha deciso di donare un. Palermotoday.it

