L' asse studenti-Pd E Conte salta sul carro anti-Bernini Contestatori di professione

L'asse tra studenti e politica si riaccende, con il Movimento 5 Stelle che si schiera contro le contestazioni alla riforma universitaria promossa dal governo. In un clima di tensione, i contestatori vengono definiti

Nulla di nuovo sotto il sole. La sinistra va a braccetto degli studenti che contestano la riforma del governo sull’università. Giuseppe Conte non perde un istante per intestarsi la protesta, seguito a ruota dal Pd. Ma quello che emerge è uno stucchevole teatrino in cui cercano di primeggiare i soliti “professionisti della contestazione”, a discapito di una tematica che, invece, meriterebbe una discussione pacata e ragionata, nel vero interesse degli studenti e del Paese". Oggi pomeriggio, alle 16, nella sede del ministero dell’Università e della ricerca si apriranno i lavori del Cnsu (Consiglio nazionale degli studenti universitari), eletto di recente. Ilgiornale.it

Il futuro di Conte e l'asse col Pd

