L’Ascoli ha trovato nuove soluzioni Ma l’infortunio di Curado preoccupa

L’Ascoli cerca nuove soluzioni per chiudere al meglio il 2025, nonostante l’infortunio di Curado preoccupi la squadra. Con l’annata che si avvicina alla fine, i biancocelesti di Tomei puntano a conquistare un’altra vittoria casalinga davanti al proprio pubblico, sperando di terminare il girone di andata nel migliore dei modi.

Ascoli, ora l’ultimo ballo di questo 2025. L’annata del Picchio volge al termine e davanti al proprio pubblico i bianconeri di Tomei sperano di arrivare al giro di boa conquistando un’altra vittoria casalinga. La vendita dei tagliandi per assistere all’incontro col Campobasso in programma domenica prossima al Del Duca, con avvio previsto alle 12.30, decollerà ufficialmente oggi. Ancora una volta è prevista una bella cornice di pubblico. Di certo saranno tantissimi i tifosi che non perderanno l’occasione di essere al fianco della squadra anche nell’ultimo appuntamento dell’anno. Nel frattempo l’Ascoli è uscito dal match di Guidonia con un buon punto che ha permesso di smuovere la classifica, allungare la scia positiva e mantenere imbattuta la propria porta. Sport.quotidiano.net

