Lasciare perdere gli obiettivi impossibili ecco perché devi farlo

Spesso ci troviamo a rincorrere obiettivi irraggiungibili, convinti che mollare sia un fallimento. Tuttavia, lasciar perdere ciò che è impossibile può rappresentare una strategia intelligente per ritrovare energia e concentrare le proprie risorse su traguardi realistici. Questo articolo esplora i motivi per cui a volte è meglio abbandonare ciò che non si può raggiungere.

C'è un'idea che ci portiamo dietro da sempre: "mollare è da perdenti" e "chi si arrende non ce la fa nella vita". Ma se ti dicessi che a volte lasciare perdere è la cosa più intelligente che puoi fare? Una grande ricerca pubblicata su Nature Human Behaviour ha passato in rassegna 235 studi sul tema, analizzando i dati di migliaia di persone e scoprendo che continuare a inseguire obiettivi irraggiungibili fa male: aumenta lo stress, l'ansia e la depressione. Al contrario, chi impara a mollare al momento giusto e a puntare su qualcosa di più realistico sta decisamente meglio. Cosa rende un obiettivo impossibile?.