Lara Della Mea gioisce | Prima volta in top-10 passi avanti mentali e fisici | non mi accontento
Lara Della Mea celebra un importante traguardo nella sua carriera, raggiungendo per la prima volta la top-10 in una gara di Coppa del Mondo a Courchevel. La sciatrice ha mostrato progressi sia mentali che fisici, evidenziando la sua determinazione a migliorarsi costantemente.
Lara Della Mea si è resa protagonista di una bellissima rimonta nella seconda manche di Courchevel, dove è andata in scena una prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra ha recuperato ben otto posizioni nella seconda parte di gara sulle nevi francesi e ha chiuso con un convincente ottavo posto, attardata di 3.03 dalla dominatrice assoluta Mikaela Shiffrin. Si tratta del miglior risultato in carriera per la tarvisiana nel massimo circuito internazionale itinerante: prima volta in top-10 tra i pali stretti (era stato 14ma ad Are nella passata stagione), dopo due noni posti conseguiti nei giganti di Tremblant. Oasport.it
