L' Appennino punta sul Virtual Hospital approvato il progetto per la sanità montana

È approdato giovedì pomeriggio in Commissione territoriale socio-sanitaria (Ctss) l'atteso "Progetto Montagna", che disciplina la riorganizzazione strategica di sostegno alla salute, al benessere e all’assistenza sanitaria e sociale nelle aree interne dell'Appennino modenese. Il piano si muoverà. Modenatoday.it

Reggio Emilia, nuovo passo avanti per il Mire in arrivo altri 11 milioni

EVENTO CONFERMATO Una spettacolare ciaspolata nello straordinario contesto dei Piani di Ragnolo innevati. Ciaspoleremo fino a raggiungere Punta del Ragnolo con un affaccio panoramico a 360 gradi su Sibillini, Appennino e sul collinare marchigia - facebook.com facebook

Nelle giornate invernali, quando il cielo è terso, dalla punta di Croce Arcana, uno dei belvedere più spettacolari dell’Appennino Modenese, si possono distinguere il Mar Tirreno, l’Isola d’Elba e persino la Corsica, che emergono all’orizzonte in tutta la loro bell x.com