L' appello dell' Arma | Se riconoscete vostri oggetti chiamate il 112

Durante una perquisizione mirata, l'Arma dei Carabinieri ha scoperto un ricco bottino di oggetti di valore, tra cui portafogli e carte di credito. L'appello è rivolto a chi riconosce tali beni: contattate il 112 per eventuali restituzioni o segnalazioni. Un intervento che sottolinea l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine.

Doveva essere una perquisizione per rinvenire un portafogli e alcune carte di credito, si è trasformata nel rinvenimento di un vero e proprio "tesoretto" di oggetti di valore. Lo scorso 5 dicembre, i carabinieri delle stazioni di Codevigo e Piove di Sacco, a seguito di una perquisizione delegata dalla Procura di Venezia.

