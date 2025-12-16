Laovro | deputati Pd Puglia ' no Consulta ricorso governo ennesima brutta figura Meloni'

I deputati del Pd Puglia commentano con sdegno la decisione del governo di ricorrere alla Corte Costituzionale, definendola un'ulteriore battuta d'arresto per i diritti dei lavoratori e criticando la gestione politica di Meloni. La vicenda evidenzia le tensioni tra le istituzioni e le istanze sociali nel contesto attuale.

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “Giorgia Meloni, si sa, è la principale nemica dei diritti dei lavoratori italiani, come dimostra la sua feroce battaglia contro la legge sul salario minimo legale. Una battaglia che ha portato lei e il suo Governo ad opporsi persino alla legge approvata dal Consiglio regionale pugliese che prevede la soglia retributiva minima di nove euro l'ora come criterio per poter affidare a un'azienda lavori o servizi nelle gare bandite a livello regionale. Oggi, con la sentenza n. 188, la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile il ricorso del Governo e dato ragione alla Regione Puglia, certificando l'ennesima pessima figura di Meloni & Co”. Iltempo.it

