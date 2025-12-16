L'anti-coda di 3I ATLAS è immensa Avi Loeb | Mai vista così in una cometa possibile getto di un motore

Le recenti immagini dell'oggetto interstellare 3I/ATLAS hanno rivelato un'anti-coda di circa 500 milioni di chilometri, più grande della distanza tra Terra e Luna. Avi Loeb suggerisce che questa particolare caratteristica potrebbe essere il risultato di un possibile getto di un motore, suscitando grande interesse tra gli scienziati.

Le ultime immagini dell'oggetto interstellare mostrano un'anti-coda di 500 milioni di chilometri, più grande della distanza tra la Terra e la Luna. Il professor Avi Loeb sottolinea che un'anti-coda così grande non è mai stata osservata prima in una cometa, suggerendo nuovamente che possa trattarsi del getto del motore di un'astronave. Fanpage.it 3I/ATLAS Anti-Tail Just FLIPPED — And Now Pointing at Earth La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all'argomento. La cometa 3I/ATLAS si avvicina alla Terra e ora è verde, l'anomalia dell'anti-coda stabile da 5 mesi - La cometa interstellare 3I/ATLAS si avvicinerà alla Terra il 19 dicembre, mostrando una colorazione verde e un'insolita anti- ilfattoquotidiano.it

Avi Loeb ipotizza uno sciame di oggetti attorno a 3I/ATLAS: “Il bagliore a goccia è compatibile” - In un nuovo articolo pubblicato su Medium l'astrofisico Avi Loeb ha evidenziato che il bagliore a forma di lacrima attorno a 3I/ATLAS è compatibile con ... fanpage.it

L’oggetto interstellare 3I/ATLAS continua a mostrare una rara anti-coda rivolta verso il Sole. Per l’astrofisico Avi Loeb non è un’illusione ottica, ma un vero getto fisico. - facebook.com facebook

