L’annuncio di Trump | Domani sera parlo alla nazione

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha comunicato che domani sera terrà un discorso alla nazione. L'annuncio ha suscitato grande attenzione e attesa tra cittadini e analisti, in un momento di particolare rilevanza politica e sociale. Restano da scoprire i temi che verranno affrontati e le eventuali implicazioni per il paese.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che domani sera terrà un discorso alla Nazione. «Miei concittadini americani – ha scritto sul suo social Truth – domani sera terrò un discorso, in diretta dalla Casa Bianca, alle 21 ora americana (le 3 di notte in Italia del giorno dopo). Non vedo l’ora di vedervi. È stato un grande anno per il nostro Paese e il meglio deve ancora arrivare». Di cosa parlerà Trump. Quello che farà il presidente Usa sembra più un saluto di fine anno ai suoi concittadini, con un occhio ai bilanci ottenuti finora. Trump, con ogni probabilità, parlerà dei successi ottenuti quest’anno e potrebbe illustrare le politiche per il 2026. Open.online Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Donald Trump al funerale di Papa Francesco perché i due leader sono così distanti Trump annuncia: 'Domani sera parlo alla nazione' - "Cari americani: domani sera terrò un discorso alla nazione, alle 21 dalla Casa Bianca. ansa.it

Trump parte domani per l'Asia, giovedì l'incontro con Xi - Donald Trump partirà domani sera (nella notte italiana) per il suo viaggio in Asia, dove incontrerà Xi giovedì prossimo a margine del vertice Asean, in Corea del Sud. ansa.it

La Bbc: "Ci difenderemo nella causa intentata da Trump". L'annuncio di un portavoce dell'emittente britannica #ANSA - facebook.com facebook

Nonostante l'annuncio di #Trump sulla nuova tregua tra Thailandia e Cambogia, il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul scrive su FB che Bangkok non interromperà le operazioni militari finché la propria terra continuerà a sentire danni o minacce a x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.