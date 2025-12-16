L’anno della Juve? Più nero che bianco
L'annata della Juventus si presenta complessa, caratterizzata da sfide e incertezze. Nonostante il cambio di allenatore con Spalletti, la squadra fatica a ritrovare la propria identità e competitività, lasciando molti tifosi e addetti ai lavori in attesa di segnali di ripresa. Un bilancio difficile che mette in discussione il futuro della Vecchia Signora.
di Edoardo D'Amato Nemmeno l’arrivo di Spalletti ha dato quell’input per far tornare la Juventus a grandi livelli. Molti tifosi accusano la Società. Fatto sta che una grande del nostro calcio vive da troppo tempo momenti difficili nel gioco e soprattutto nei risultati. Il cambio di allenatore fino ad ora ha inciso poco. Probabilmente nemmeno il più acerrimo dei contestatori tra i tifosi juventini avrebbero mai immaginato una stagione così difficile. I bianconeri stanno vivendo ormai da troppi anni, ma in questo che in maniera particolare, delle difficoltà che poche volte nella storia hanno riscontrato. Juventusnews24.com
