L'annata della Juventus si presenta complessa, caratterizzata da sfide e incertezze. Nonostante il cambio di allenatore con Spalletti, la squadra fatica a ritrovare la propria identità e competitività, lasciando molti tifosi e addetti ai lavori in attesa di segnali di ripresa. Un bilancio difficile che mette in discussione il futuro della Vecchia Signora.

© Juventusnews24.com - L’anno della Juve? Più nero che bianco

di Edoardo D'Amato Nemmeno l’arrivo di Spalletti ha dato quell’input per far tornare la Juventus a grandi livelli. Molti tifosi accusano la Società. Fatto sta che una grande del nostro calcio vive da troppo tempo momenti difficili nel gioco e soprattutto nei risultati. Il cambio di allenatore fino ad ora ha inciso poco. Probabilmente nemmeno il più acerrimo dei contestatori tra i tifosi juventini avrebbero mai immaginato una stagione così difficile. I bianconeri stanno vivendo ormai da troppi anni, ma in questo che in maniera particolare, delle difficoltà che poche volte nella storia hanno riscontrato. Juventusnews24.com

