Lancio fatale si indaga per omicidio colposo | cosa può essere successo

Una tragica caduta durante un lancio di paracadutismo a Fano ha portato all'apertura di un'indagine per omicidio colposo. La Procura di Pesaro ha sequestrato telecamere e disposto l’autopsia per chiarire le cause dell’incidente occorso domenica, coinvolgendo il mondo del paracadutismo e suscitando grande attenzione.

© Ilrestodelcarlino.it - Lancio fatale, si indaga per omicidio colposo: cosa può essere successo Fano, 16 dicembre 2025 – Paracaduti, telecamera sotto sequestro e autopsia disposta. La Procura di Pesaro ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti sulla tragedia che domenica, poco dopo mezzogiorno, ha sconvolto Fano e il mondo del paracadutismo. Un atto dovuto per fare piena luce su una dinamica tanto rapida quanto devastante, costata la vita a due paracadutisti esperti precipitati durante un lancio alla scuola Skydive di via Mattei. Le salme si trovano a disposizione dell'autorità giudiziaria all'obitorio di Fano, dove resteranno in attesa dell'autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni.

Lancio fatale, il contatto è avvenuto a una cinquantina di metri da terra, troppo tardi per tentare una manovra - facebook.com facebook