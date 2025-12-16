Lancia la droga per non farsi arrestare e finisce nel finestrino aperto di un’auto che passava

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, a Piazza Cavour, si è verificata una scena incredibile durante un controllo di polizia. Un pusher, nel tentativo di evitare l’arresto, ha lanciato una sostanza stupefacente, finendo nel finestrino aperto di un’auto in transito. Un episodio che ha attirato l’attenzione e sollevato interrogativi sulla sicurezza e le strategie delle forze dell’ordine.

