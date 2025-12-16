L’analisi di Cottarelli Crescita troppo lenta ma non solo per le tasse

L’analisi di Cottarelli evidenzia come la crescita economica sia rallentata, attribuendone le cause anche a fattori oltre le tasse. L’incertezza rappresenta il principale ostacolo, rendendo necessarie riforme strutturali per sostenere le imprese e affrontare le sfide quotidiane.

Firenze, 15 dicembre 2025 – Il grande nemico è l’incertezza. E per sconfiggerlo servono riforme strutturali che aiutino le imprese a superare le sfide di ogni giorno. Il messaggio è lanciato da Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio conti pubblici italiani in un Salone dei Cinquecento gremito per celebrare gli 80 anni di Cna Firenze Metropolitana, una delle prime associazioni di categoria del dopoguerra. A Palazzo Vecchio, durante l’appuntamento voluto dal presidente di Cna Metropolitana Firenze Francesco Amerighi e dal direttore generale Lorenzo Cei, l’economista passa in rassegna la difficoltà della situazione geopolitica mondiale e le ripercussioni per le imprese: “Oggi ci dobbiamo chiedere come mai in un contesto delicato come quello attuale sta succedendo così poco a livello economico, finora ad esempio l’impatto economico della guerra dei dazi non c’è stata. Lanazione.it

