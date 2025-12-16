L’evento presso l’Emilia Romagna Teatro ERT al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola esplora il rapporto profondo tra madre e figli nel contesto del

© Ilrestodelcarlino.it - L’amore tra una madre e i propri figli nel "grande vuoto"

La Stagione di Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola prosegue stasera alle ore 20.30 con " Il grande vuoto ", lo spettacolo dell’autrice e regista Fabiana Iacozzilli che firma la drammaturgia insieme a Linda Dalisi, con Ermanno De Biagi, Francesca Farcomeni (nella foto), Piero Lanzellotti, Giusi Merli e con Mona Abokhatwa per la prima volta in scena. Con una messa in scena a metà tra teatro e riprese video in diretta, il lavoro affronta l’amore tra una madre malata di Alzheimer e i suoi figli, inquadrando un’ex attrice colpita da una malattia neurodegenerativa a cui resta solo il ricordo di un monologo shakespeariano tratto da Re Lear. Ilrestodelcarlino.it

Violentava i figli piccoli e li costringeva a praticare atti sessuali con lei: arrestata una madre in provincia di Crotone - Una madre di 42 anni ha abusato più volte dei suoi figli piccoli, costringendoli a praticare atti sessuali con lei e a subire vessazioni continue in casa, terminate solamente con l’intervento dei ... blitzquotidiano.it

Madre uccide figlio a Muggia: Rizzi (Soleterre), “Giovanni non è morto solo per la malattia psichica della mamma, ma perché la rete non ha tenuto” - “Il figlicidio è una delle forme più estreme di violenza: è quando un genitore, travolto dal proprio dolore psichico, non riesce più a vedere il figlio come figlio. agensir.it

Fatima, ci conforti con il tuo amore di Madre nel quotidiano impegno a seguire Cristo. - facebook.com facebook