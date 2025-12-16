© Dilei.it - L’amore non mi basta, il “miracolo di Natale” di Emma: testo e significato

Era il 2013 quando usciva la canzone L’amore non mi basta. A renderla unica, la voce e l’interpretazione di Emma Marrone. Un grande, enorme successo che si è reso protagonista di quello che la stessa cantante ha definito un “miracolo di Natale”: a distanza di tanti anni, in pochi giorni il brano ha scalato la Top 50 Italia di Spotify, conquistando il primo posto. Merito dei social, ma solo in parte: quando una canzone arriva dritto al cuore, resta indelebile. Emma da record, il suo “miracolo di Natale”. Sinceramente sbalordita, Emma Marrone non ha nascosto la sua grande emozione e, immediatamente, ha ringraziato i fan sui social: “ Io non ho parole . Dilei.it

