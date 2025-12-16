L' alluvione ha fatto crollare un pezzo dello storico canale sotterraneo di Ravaldino | il progetto da 900 mila euro

Un tratto dello storico canale sotterraneo di Ravaldino, danneggiato dall'alluvione di maggio 2023, sarà ricostruito grazie a un progetto da 900 mila euro. All'inizio dell'anno saranno avviati i lavori per ripristinare questa parte coperta dell'antico canale che attraversa il centro storico, segnando un intervento importante di tutela e conservazione del patrimonio locale.

All'inizio dell'anno saranno affidati i lavori per ricostruire una parte coperta dell'antico canale di Ravaldino, che scorre sotto il centro storico, e che vide il crollo di un tratto sottostante un edificio durante all'alluvione del maggio 2023. L'intervento, del costo di 900 mila euro. Forlitoday.it

