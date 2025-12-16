L' alluvione ha fatto crollare un pezzo dello storico canale sotterraneo di Ravaldino | il progetto da 900 mila euro

Un tratto dello storico canale sotterraneo di Ravaldino, danneggiato dall'alluvione di maggio 2023, sarà ricostruito grazie a un progetto da 900 mila euro. All'inizio dell'anno saranno avviati i lavori per ripristinare questa parte coperta dell'antico canale che attraversa il centro storico, segnando un intervento importante di tutela e conservazione del patrimonio locale.

All'inizio dell'anno saranno affidati i lavori per ricostruire una parte coperta dell'antico canale di Ravaldino, che scorre sotto il centro storico, e che vide il crollo di un tratto sottostante un edificio durante all'alluvione del maggio 2023. L'intervento, del costo di 900 mila euro. Forlitoday.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L'alluvione di Catania ha fatto crollare tutto il soffitto..

Video L'alluvione di Catania ha fatto crollare tutto il soffitto.. Video L'alluvione di Catania ha fatto crollare tutto il soffitto..

Alluvione a Bologna, 1 anno dopo. I lavori tra città e provincia, cosa c'è da fare e cosa è stato fatto - Tra il 19 e il 20 ottobre 2024 l'alluvione ha colpito le Due Torri: il torrente Ravone ha sfondato la copertura tombata allagando il centro e la zona del Porto- ilrestodelcarlino.it

Alluvione, i comitati in commissione parlamentare: "Situazione sottovalutata, nessuno ci ha avvisato. Gravi omissioni nella manutenzione della rete" - Ma soprattutto sul fatto che l’ultimo aggiornamento del piano comunale di protezione civile, poi riaggiornato nel settembre ... lanazione.it

Fredda Guerra Dal 10 ottobre non entrano né tende né caravan. Alluvioni e gelo fanno crollare gli scheletri degli edifici e trascinano via i rifugi - facebook.com facebook