L’allenatore Turi Che soddisfazione Questa vittoria resta nella storia
L'allenatore Stefano Turi esprime grande soddisfazione per la storica vittoria del Camaiore contro la Fiorentina, evidenziando il valore morale di questo risultato. Dopo il netto 0-3 al Franchi, Turi analizza l'importanza di questa impresa, sottolineando come questa vittoria resterà impressa nella memoria della squadra e della città.
"Questa vittoria, per Camaiore, rimarrà nella storia". Il tecnico bluamaranto, Stefano Turi, parte dal valore morale dello 0-3 centrato al Franchi, nella sua analisi post gara. "Siamo contenti – dice –, è una bella soddisfazione. I ragazzi sono stati bravi a crederci, a sfruttare le occasioni e a rimanere concentrati quando il Siena, squadra forte e blasonata, ci ha messo lì". "Sapevamo come giocano i bianconeri – prosegue il mister –, facendo partire l’azione da dietro, per trovare gli uomini tra le linee e andare a puntare la porta. Noi abbiamo fatto la nostra partita e già nel primo tempo potevamo essere avanti di due gol". Sport.quotidiano.net
