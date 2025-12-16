L'allenatore Stefano Turi esprime grande soddisfazione per la storica vittoria del Camaiore contro la Fiorentina, evidenziando il valore morale di questo risultato. Dopo il netto 0-3 al Franchi, Turi analizza l'importanza di questa impresa, sottolineando come questa vittoria resterà impressa nella memoria della squadra e della città.

© Sport.quotidiano.net - L’allenatore Turi. "Che soddisfazione. Questa vittoria resta nella storia»

"Questa vittoria, per Camaiore, rimarrà nella storia". Il tecnico bluamaranto, Stefano Turi, parte dal valore morale dello 0-3 centrato al Franchi, nella sua analisi post gara. "Siamo contenti – dice –, è una bella soddisfazione. I ragazzi sono stati bravi a crederci, a sfruttare le occasioni e a rimanere concentrati quando il Siena, squadra forte e blasonata, ci ha messo lì". "Sapevamo come giocano i bianconeri – prosegue il mister –, facendo partire l’azione da dietro, per trovare gli uomini tra le linee e andare a puntare la porta. Noi abbiamo fatto la nostra partita e già nel primo tempo potevamo essere avanti di due gol". Sport.quotidiano.net

