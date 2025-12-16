L'allenatore del Talavera punge i giocatori del Real Madrid | In una cosa siamo migliori di loro
L'allenatore del Talavera ha lanciato una provocazione ai giocatori del Real Madrid, sottolineando una supremazia inaspettata. Mentre il club madrileno si prepara a sfidare una squadra di terza divisione, il Talavera si anima in vista di una delle partite più importanti della sua storia, promettendo uno scenario sorprendente e ricco di emozioni.
Il Real Madrid affronterà una squadra di terza divisione spagnola. Il Talavera si prepara a una delle partite più importanti della sua storia: "Se raccontassimo loro la nostra vita quotidiana rimarrebbero scioccati". Fanpage.it
