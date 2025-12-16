L’allarme del Wfp | quest’inverno 17 milioni di persone a rischio fame in Afghanistan

Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite ha lanciato un allarme riguardo alla grave crisi alimentare in Afghanistan, dove oltre 17 milioni di persone rischiano di soffrire la fame durante l’inverno. La situazione di insicurezza alimentare e malnutrizione nel paese continua a peggiorare, evidenziando la drammatica emergenza umanitaria che richiede interventi immediati.

Oltre 17 milioni di persone rischiano la fame questinverno in Afghanistan. L’allarme arriva dal Programma Alimentare Mondiale (World Food Programme, Wfp) delle Nazioni Unite, secondo cui la portata e la gravità dell’insicurezza alimentare e della malnutrizione continuano ad aggravarsi nel Paese asiatico. Una situazione disastrosa L’Afghanistan si prepara ad affrontare un rigido inverno mentre deve già far fronte a diverse altre crisi: la siccità ha colpito metà del Paese e distrutto i raccolti; la perdita di posti di lavoro e un’economia mai ripresasi dalla guerra hanno eroso i redditi e i mezzi di sussistenza della popolazione; e i recenti terremoti hanno lasciato migliaia di famiglie senza casa. Tpi.it

