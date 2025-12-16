Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite ha lanciato un allarme riguardo alla grave crisi alimentare in Afghanistan, dove oltre 17 milioni di persone rischiano di soffrire la fame durante l’inverno. La situazione di insicurezza alimentare e malnutrizione nel paese continua a peggiorare, evidenziando la drammatica emergenza umanitaria che richiede interventi immediati.

© Tpi.it - L’allarme del Wfp: quest’inverno 17 milioni di persone a rischio fame in Afghanistan

Oltre 17 milioni di persone rischiano la fame quest’inverno in Afghanistan. L’allarme arriva dal Programma Alimentare Mondiale (World Food Programme, Wfp) delle Nazioni Unite, secondo cui la portata e la gravità dell’insicurezza alimentare e della malnutrizione continuano ad aggravarsi nel Paese asiatico. Una situazione disastrosa L’Afghanistan si prepara ad affrontare un rigido inverno mentre deve già far fronte a diverse altre crisi: la siccità ha colpito metà del Paese e distrutto i raccolti; la perdita di posti di lavoro e un’economia mai ripresasi dalla guerra hanno eroso i redditi e i mezzi di sussistenza della popolazione; e i recenti terremoti hanno lasciato migliaia di famiglie senza casa. Tpi.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

«Era il primo segnale d’allarme. Quest’estate in vacanza ci sono stati atteggiamenti che non mi piacevano. Ero diventata una persona che non mi piaceva essere: odiosa, gelosa. A settembre siamo diventati molto distanti, finché lui è volato a Ibiza ed è sparito - facebook.com facebook