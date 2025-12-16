L' allarme del Pd | Casola Valsenio e Brisighella rischiano di perdere il riconoscimento di Comuni montani

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico avverte che i nuovi criteri nazionali per la classificazione dei Comuni montani potrebbero mettere a rischio il riconoscimento di alcuni territori dell’Appennino emiliano-romagnolo, tra cui Casola Valsenio e Brisighella. La riduzione da 121 a 71 comuni a livello regionale potrebbe penalizzare questi territori, con conseguenze sulle risorse e sui servizi destinati alle aree montane.

“I nuovi criteri nazionali per la classificazione dei Comuni montani, così come annunciati dal Governo, rischiano di produrre effetti ingiusti e penalizzanti per ampie aree dell’Appennino emiliano-romagnolo, si passerebbe da 121 comuni montani a 71 nella Regione ed in particolare nella provincia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

