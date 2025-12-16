L' allarme del Pd | Casola Valsenio e Brisighella rischiano di perdere il riconoscimento di Comuni montani
Il Partito Democratico avverte che i nuovi criteri nazionali per la classificazione dei Comuni montani potrebbero mettere a rischio il riconoscimento di alcuni territori dell’Appennino emiliano-romagnolo, tra cui Casola Valsenio e Brisighella. La riduzione da 121 a 71 comuni a livello regionale potrebbe penalizzare questi territori, con conseguenze sulle risorse e sui servizi destinati alle aree montane.
“I nuovi criteri nazionali per la classificazione dei Comuni montani, così come annunciati dal Governo, rischiano di produrre effetti ingiusti e penalizzanti per ampie aree dell’Appennino emiliano-romagnolo, si passerebbe da 121 comuni montani a 71 nella Regione ed in particolare nella provincia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: L'allarme del Pd: "Casola Valsenio e Brisighella rischiano di perdere il riconoscimento di Comuni montani"
Leggi anche: Viaggi d’istruzione a rischio stop: senza regole chiare sugli appalti e con il bando Consip contestato, 5 milioni di studenti rischiano di perdere esperienze formative uniche. L’allarme delle associazioni di categoria
RISTRUTTURAZIONI PROSPETTI - INTONACATURA - INTONACATORI MODENA FERRARA SAN LAZZARO OZZANO EMILIA
L'allarme del Pd: "Casola Valsenio e Brisighella rischiano di perdere il riconoscimento di Comuni montani" - “I nuovi criteri nazionali per la classificazione dei Comuni montani, così come annunciati dal Governo, rischiano di produrre effetti ingiusti e penalizzanti per ampie aree dell’Appennino emiliano- ravennatoday.it
Nel pomeriggio una biker è caduta lungo il sentiero 709 nel comune di Casola Valsenio (RA) procurandosi una sospetta frattura ad una caviglia. La Centrale Operativa del 118 ha attivato la stazione territoriale monte Falco del SAER, i cui tecnici sono giunti su - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.