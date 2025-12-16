L'emergenza finanziaria del settore giornalistico si fa sempre più pressante, con gli editori che lanciano un appello urgente a aumentare i fondi destinati ai giornali. La scadenza della Legge di Bilancio si avvicina, sottolineando l'importanza di un sostegno concreto per la carta stampata, fondamentale per l'informazione pubblica, cittadini e istituzioni.

© Quotidiano.net - L’allarme degli editori: "Più fondi ai giornali. O sarà il black out"

Passano i giorni e il tempo sta per scadere. Inevitabile. Parliamo della Legge di Bilancio, di noi, della carta stampata, e di voi, lettori, cittadini e istituzioni: che sulle nostre pagine parlano e si informano. Senza retorica: una bella fetta di libertà e di democrazia, visto che dove non c’è una stampa sana e pluralista, quei due pilastri vacillano. O non esistono proprio. Com’è noto, il settore non gode di buona salute. Nuovi media, satelliti: informazione e comunicazione si fondono e si confondono nei social. Dove tutti comunicano: qualunque cosa. I giornali no: informano. E se scrivono una sciocchezza, pagano. Quotidiano.net

Il presidente della Federazione Italiana Editori Giornali lancia l'allarme: i fondi previsti dal governo non coprono le necessità del settore, mettendo a rischio l'informazione e l'occupazione di migliaia di lavoratori - facebook.com facebook