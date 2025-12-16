L' allarme antifurto fa fallire due colpi | a Stradella e Suardi ladri in fuga senza bottino

Grazie all’efficacia dei sistemi di allarme installati, due tentativi di furto a Stradella e Suardi sono stati sventati, costringendo i ladri alla fuga senza riuscire a portare via nulla. L’intervento tempestivo delle sirene sonore si è rivelato decisivo nel dissuadere i malviventi, dimostrando ancora una volta l’importanza di dispositivi di sicurezza efficaci.

© Ilgiorno.it - L'allarme antifurto fa fallire due colpi: a Stradella e Suardi ladri in fuga senza bottino Pavia, 16 dicembre 2025 - Due furti rimasti tentati, grazie ai sistemi di allarme installati dai proprietari, che con l'entrata in azione della rumorosa sirena sonora hanno fatto desistere i ladri, in entrambi i casi fuggiti a mani vuote. Ma lasciando i danni fatti per cercare di entrare. Furto sventato a Stradella. A Stradella, in via Trento, ignoti malviventi hanno forzato la porta finestra sul retro, con sbocco su un cortile interno, della pizzeria da asporto Zio Gianni. Con tutta probabilità il colpo, nella notte tra domenica e ieri, lunedì 15 dicembre, era finalizzato a cercare i contanti del fondo cassa. Ilgiorno.it Pericolo ALLARME Effetto Sonoro sound allarme effects Video Pericolo ALLARME Effetto Sonoro sound allarme effects Video Pericolo ALLARME Effetto Sonoro sound allarme effects Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. L'allarme antifurto fa fallire due colpi: a Stradella e Suardi ladri in fuga senza bottino - Nella notte ai danni di una pizzeria d'asporto, nella mattinata in una casa indipendente: indagini dei carabinieri ... ilgiorno.it

Ladri principianti in biglietteria. Alla stazione l’allarme fa fallire il furto - È scattato l’allarme e non sono neppure entrati, fuggendo senza bottino. ilgiorno.it

Evita le brutte sorprese con il servizio di PRONTO INTERVENTO SU ALLARME: - impianto antifurto - collegamento alla nostra centrale operativa h24 -intervento immediato della nostra radio pattuglia di zona in caso di necessità Non sei mai solo di front - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.