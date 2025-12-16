Lainate furto di bici di valore | ritrovate in una strada di campagna da un passante
Nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 2025, a Lainate, un furto di biciclette di valore si è concluso con il ritrovamento casuale di uno dei mezzi perduti, abbandonato tra fango e sterpaglie in una strada di campagna. L'evento ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si interroga sulle modalità e i responsabili di questo episodio.
Lonate Ceppino (Varese), 16 dicembre 2025 – Un bottino da capogiro, sparito nel cuore della notte e ritrovato per puro caso tra fango e sterpaglie. Si è conclusa con un colpo di scena la vicenda del maxi furto di biciclette avvenuto a inizio dicembre a Lainate: bici da corsa, e-bike e mountain bike per un valore complessivo di circa 70mila euro sono state recuperate tra Tradate e Lonate Ceppino, nascoste nel greto asciutto del Fontanile. Il ritrovamento è avvenuto nella giornata di ieri lungo via dei Cruscioni, una strada sterrata immersa nella campagna. A fare la scoperta è stato un passante che, notando diverse biciclette accatastate e occultate tra la vegetazione, ha immediatamente capito che qualcosa non tornava. Ilgiorno.it
