L’agricoltura del futuro? Sfida generazionale

L'agricoltura del futuro si presenta come una sfida generazionale tra sostenibilità, innovazione e transizione. Durante il convegno organizzato da Crédit Agricole Italia a Parma, si sono approfonditi temi cruciali come meccanizzazione, automazione e passaggio di testimone, offrendo spunti e riflessioni sulla direzione del comparto agricolo in un contesto in rapido cambiamento.

© Quotidiano.net - L’agricoltura del futuro? Sfida generazionale Quale futuro per il comparto agricolo? Un po’ di risposte sono giunte ieri – nella sede del Crédit Agricole Green Life di Parma – in occasione del convegno nazionale ’Agricoltura fra sostenibilità e innovazione: meccanizzazione, automazione e passaggio generazionale’, organizzato da Crédit Agricole Italia. Un appuntamento da lungo tempo in agenda per i più importanti esponenti del settore agricolo a livello italiano, che ha consentito di dar voce alle esigenze del comparto grazie agli interventi di Denis Pantini di NOMISMA, Carlo Bisaglia di CREA, Sergio Marchi, Direttore Generale di ISMEA. In apertura Vittorio Ratto, Vice Direttore Generale di Crédit Agricole Italia, ha avviato la discussione ricordando l’impegno del Gruppo verso il comparto. Quotidiano.net L’agricoltura del futuro? Sfida generazionale - I più importanti rappresentanti del settore hanno partecipato al Convegno nazionale organizzato a Parma da Crédit Agricole ... quotidiano.net

Confindustria, la sfida generazionale delle imprese familiari - Intanto, dopo due anni in rosso, arrivano i primi dati incoraggianti sul fronte della produzione manifatturiera ... rainews.it

Agricoltura marchigiana verso il futuro: non perdere il webinar del 17 dicembre! Il futuro della nostra agricoltura è sostenibile, innovativo e competitivo. Vuoi scoprire come Mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 17:00 partecipa al webinar: “GECO 2.2 e - facebook.com facebook

Agricoltura, Lollobrigida: “Premiare il talento dei giovani per rafforzare il futuro del settore” – Prometeo 360 x.com