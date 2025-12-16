L' abruzzese Giammaria De Paulis nominato vice presidente nazionale Piccola Industria di Confindustria
Giammaria De Paulis, abruzzese, è stato nominato vice presidente nazionale di Piccola Industria di Confindustria. Già presidente del Comitato regionale Piccola Industria di Confindustria Abruzzo, assume ora un ruolo di rilievo nella squadra che affiancherà il nuovo presidente, con delega a persone, formazione e competenze. Un riconoscimento di grande prestigio per la sua attività nel settore.
