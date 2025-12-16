L' abruzzese Giammaria De Paulis nominato vice presidente nazionale Piccola Industria di Confindustria

Giammaria De Paulis, abruzzese, è stato nominato vice presidente nazionale di Piccola Industria di Confindustria. Già presidente del Comitato regionale Piccola Industria di Confindustria Abruzzo, assume ora un ruolo di rilievo nella squadra che affiancherà il nuovo presidente, con delega a persone, formazione e competenze. Un riconoscimento di grande prestigio per la sua attività nel settore.

Nomina di prestigio per Giammaria De Paulis, già presidente del Comitato regionale Piccola Industria di Confindustria Abruzzo, che è stato nominato vice presidente Piccola Industria con delega a persone, formazione e competenze nella squadra che affiancherà il neo presidente Piccola Industria. Ilpescara.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

TELEPONTE - Giammaria De Paulis Assets importanti. Trasformare in occasioni le criticità

Video TELEPONTE - Giammaria De Paulis Assets importanti. Trasformare in occasioni le criticità Video TELEPONTE - Giammaria De Paulis Assets importanti. Trasformare in occasioni le criticità

Giammaria De Paulis nominato Vice Presidente nazionale di Piccola Industria - Giammaria de Paulis, già Presidente del Comitato Regionale Piccola Industria di Confindustria Abruzzo, è stato nominato Vice Presidente ... laquilablog.it