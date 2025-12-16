Il 16 dicembre, La Volta Buona torna con nuove pagelle e commenti sui protagonisti del momento. Caterina Balivo conduce il consueto appuntamento pomeridiano su Rai 1, offrendo analisi e giudizi sui volti noti, tra emozioni, sorprese e battute pungenti. Ecco le valutazioni del giorno, tra perdoni e risposte taglienti.

La Volta Buona, le pagelle del 16 dicembre: Rita Rusic perdona ma non dimentica (7), Annalisa Minetti pungente (8)

Come ogni giorno torna anche martedì 16 dicembre La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1 dalle 14.05. Fil rouge della puntata è Sanremo, quello in arrivo nel 2026 tra indiscrezioni e annunci, ma anche quello del passato, con molti aneddoti e qualche polemica che mette un po’ di pepe. In studio Annalisa Minetti e Antonino, mentre tra gli ospiti si sono sedute sul divano della padrona di casa Rita Rusic e Barbara Cola. Sanremo, già parliamo di toto-conduttori e favoriti? Voto: 6. Sanremo non è ancora partito ma è già il catalizzatore della puntata de La Volta Buona. Tra backstage, commenti, indiscrezioni e storie personali, sembra quasi di sentire l’orchestra accordare gli strumenti e a noi sembra un po’ troppo presto per parlare di toto-conduttori e possibili favoriti. Dilei.it

